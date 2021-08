Traffico Roma del 07-08-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla A1Napoli per un incidente Ci sono code di 9 chilometri tra lo svincolo per La A24Teramo e Valmontone verso Napoli ulteriori difficoltà procedendo nella stessa direzione tra il bivio per la diramazionesud e Valmontone la causa un altro sinistro incidente anche sulla diramazionesud con code tra San Cesareo e lo svincolo per l’auto sole in quest’ultima direzione Al momento scorrevole la circolazione sul grande raccordo anulare ancora poco ilsulle strade della capitale prudenza Tuttavia per un incidente ...