Tra Betis Siviglia e Roma succede di tutto: sette gol e quattro espulsi (Di domenica 8 agosto 2021) , tra cui l’allenatore giallorosso Mourinho succede di tutto nella penultima amichevole pre-campionato della Roma. I giallorossi vengono sconfitti 5-2 dal Betis Siviglia al termine di una partita ricca di reti ed espulsi. Tre giocatori giallorossi sono infatti stati costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco: si tratta di Pellegrini, Mancini e Karsdorp. Gli animi si sono ulteriormente incendiati per un gol siglato con la mano dalla formazione andalusa: il direttore di gara ha optato per l’espulsione di Mourinho per proteste, allontanando nell’occasione anche ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) , tra cui l’allenatore giallorosso Mourinhodinella penultima amichevole pre-campionato della. I giallorossi vengono sconfitti 5-2 dalal termine di una partita ricca di reti ed. Tre giocatori giallorossi sono infatti stati costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco: si tratta di Pellegrini, Mancini e Karsdorp. Gli animi si sono ulteriormente incendiati per un gol siglato con la mano dalla formazione andalusa: il direttore di gara ha optato per l’one di Mourinho per proteste, allontanando nell’occasione anche ...

