Poker di reti allo Stirpe: pari in amichevole tra Frosinone e Benevento (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFrosinone – Dopo il successo contro la Reggina, il Benevento pareggia in amichevole a Frosinone riacciuffando nel finale la formazione allenata da Fabio Grosso. La sfida dello "Stirpe", antipasto del prossimo campionato di serie B, si chiude sul punteggio di 2 a 2, con rete decisiva realizzata da Salvatore Elia dopo il gol dell'ex di Pietro Iemmello, partito inizialmente in panchina. Caserta prosegue sulla strada del 4-2-3-1, presentando inizialmente la linea a quattro di difesa composta da Letizia, Glik, Pastina e Foulon davanti a Paleari. A metà campo Ionita si muove al fianco ...

