Parlamento studia stretta sui monopattini | vietati ai minori

(Di sabato 7 agosto 2021) Sfrecciano a destra e sinistra, e si trovano parcheggiati ovunque. I. E' a loro che si sta pensando di offrire un quadro di regole, proprio per via di un'esplosione incontrollata nelle ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Monopattini, il Parlamento studia una stretta: vietati ai minori e obbligo casco #monopattini - ilmessaggeroit : #monopattini, vietati ai minori: il parlamento studia la stretta - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Monopattini, il Parlamento studia una stretta: vietati ai minori e obbligo casco #monopattini - flamanc24 : RT @MediasetTgcom24: Monopattini, il Parlamento studia una stretta: vietati ai minori e obbligo casco #monopattini - MediasetTgcom24 : Monopattini, il Parlamento studia una stretta: vietati ai minori e obbligo casco #monopattini… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento studia

Agenzia ANSA

Sfrecciano a destra e sinistra, e si trovano parcheggiati ovunque. I monopattini. E' a loro che si sta pensando di offrire un quadro di regole, proprio per via di un'esplosione incontrollata nelle ...Uno scatto di 5 anni, che lo stesso governo Draghiil modo di evitare, minimizzando l'... Mattarella non può mandare l'Italia al voto neppure se insi vivesse un Vietnam. A dire il ...Sfrecciano a destra e sinistra, e si trovano parcheggiati ovunque. I monopattini. E' a loro che si sta pensando di offrire un quadro di regole, proprio per via di un'esplosione incontrollata nelle cit ...Tra gli atti del governo sottoposti recentemente a parere rientra la “Proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente dell’Istituto di serv ...