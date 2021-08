Notte dei Barbuti, in scena “Il Fiore che ti mando l’ho baciato” (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lunedì 9 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito de La Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo, il Teatro Grimaldello porta in scena “Il Fiore che ti mando l’ho baciato”, con Anna Rita Vitolo, per la regia di Antonio Grimaldi. Ingresso 10 euro. Lettere sigillate. Custodite. Nascoste. Imbustate. Un mezzo antico, raro. Fortunati allora siamo, se tra le mani ci ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lunedì 9 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Festival”, nell’ambito de Ladei, diretta da Brunella Caputo, il Teatro Grimaldello porta in“Ilche ti”, con Anna Rita Vitolo, per la regia di Antonio Grimaldi. Ingresso 10 euro. Lettere sigillate. Custodite. Nascoste. Imbustate. Un mezzo antico, raro. Fortunati allora siamo, se tra le mani ci ...

