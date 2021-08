Meteo Roma del 07-08-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 agosto 2021)appuntamento con ille previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia aggiornata del tutto instabile al mattino pioggia e specie a ridosso dei settori Alpini Serena su Pianura Padana ed emilia-gna al pomeriggio temporali in estensione fin sulle coste tempo asciutto sui medesimi settori fino in esaurimento tra serata in nottata ancora a ridosso dei rilievi al centro giornata di tempo stabile È soleggiato Sole pieno al mattino e pomeriggio su tutti i settori non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità al sud e sulle Isole cieli sereni insieme al mattino che ...