Mara Venier al veleno contro Barbara D'Urso: «Non è vero quello che dice, la verità è che io … » (Di sabato 7 agosto 2021) Mara Venier e Barbara D'Urso, da alcuni anni, si contendono la domenica pomeriggio , la prima con Domenica In la seconda con Domenica Live e l'anno scorso Mara Venier l'ha spuntata ogni domenica facendo degli ascolti incredibili che hanno segnato la distanza con la collega. Le due si sono professate sempre amiche e hanno anche detto di sentirsi telefonicamente la domenica e di farsi anche reciprocamente gli "in bocca al lupo" ma, inevitabilmente un po' di sana concorrenza c'è e c'è stata anche alla luce delle dichiarazioni recenti che ha rilasciato Mara ...

