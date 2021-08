LIVE – Como-Catanzaro 1-1, turno preliminare Coppa Italia 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 7 agosto 2021) La DIRETTA LIVE di Como-Catanzaro, match valido per il turno preliminare della Coppa Italia 2021/2022. In campo neutro, allo stadio Piola di Novara, va in scena questo scontro che vale l’approdo al tabellone principale della Coppa nazionale, vale a dire i trentaduesimi di finale della formula rinnovata. Per trovare il pass per il primo turno, dunque, occorrerà vincere questa sfida secca a eliminazione DIRETTA: chi la spunterà tra i lariani e i calabresi? Calcio d’inizio ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Ladi, match valido per ildella. In campo neutro, allo stadio Piola di Novara, va in scena questo scontro che vale l’approdo al tabellone principale dellanazionale, vale a dire i trentaduesimi di finale della formula rinnovata. Per trovare il pass per il primo, dunque, occorrerà vincere questa sfida secca a eliminazione: chi la spunterà tra i lariani e i calabresi? Calcio d’inizio ...

Advertising

zazoomblog : Como-Catanzaro 0 a 0 diretta tv in chiaro e streaming gratis Mediaset Play? Dove vedere Primo turno Coppa Italia OR… - JENK00RE : COMO QUE ROSÉ LIVE NONONO - wnderyang : RT @Jaquiwhoo: COMO SEMPRE LIVE IN RIO PISANDO >>>>>> - herreraIergico : RT @Jaquiwhoo: COMO SEMPRE LIVE IN RIO PISANDO >>>>>> - chaepluffs : perdi a live como morre -