Lewis Hamilton fa rombare la sua Pagani Zonda 760 LH (ma infrange un'importante promessa)

Leggi su gqitalia

(Di sabato 7 agosto 2021)è in vacanza, come del resto tutto il Circus della Formula 1, che rimarrà in ferie fino all'ultimo weekend di agosto, quando le ruote torneranno a fumare sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Circuito dove si corre anche una fantastica 24 Ore della classe GT3, che vi abbiamo raccontato qualche tempo fa. Tornando a, qualche sera fa è arrivato allo yacht club di Monte Carlo scortato da quello che presumibilmente è l'equipaggio del suo yacht. Dopo essere sbarcato, il pilota della Mercedes di F1 è salito sulla suapersonalizzata, che ...