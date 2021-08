In libreria scaffali pieni di libri Lgbtqia per i bambini. Ecco come cercano di indottrinarli (Di sabato 7 agosto 2021) Alla libreria Feltrinelli di piazza Piemonte, a Milano, c’è un’intera parete denominata Wunderkammer, come “stanza dei desideri”. Lo racconta il Giornale che osserva come «sugli scaffali di questa nicchia privilegiata troviamo oggi decine di titoli dedicati a un tema di moda, la presunta normalità di essere Lgbtqia, questa sigla che ormai si estende a tutte le sfumature arcobaleno della sessualità, basta che non sia etero. Un insieme che contiene un vasto sottoinsieme, proposto ai visitatori degli scaffali in periodo di rifornimento pre-vacanziero: quello per ragazzi, e soprattutto per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) AllaFeltrinelli di piazza Piemonte, a Milano, c’è un’intera parete denominata Wunderkammer,“stanza dei desideri”. Lo racconta il Giornale che osserva«suglidi questa nicchia privilegiata troviamo oggi decine di titoli dedicati a un tema di moda, la presunta normalità di essere, questa sigla che ormai si estende a tutte le sfumature arcobaleno della sessualità, basta che non sia etero. Un insieme che contiene un vasto sottoinsieme, proposto ai visitatori degliin periodo di rifornimento pre-vacanziero: quello per ragazzi, e soprattutto per ...

