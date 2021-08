I parchi divertimento si ribellano a Draghi: arrivano i primi no al Green Pass (Di sabato 7 agosto 2021) Non tutti osservano scrupolosamente il Decreto del Premier Mario Draghi circa l’obbligo del Green Pass. I ribelli sono in tanti e non solo tra i ristoratori. Dal 6 agosto è entrato in vigore l’obbligo del Green Pass per accedere ai tavoli interni di bar e ristoranti. Le proteste dei ristoratori e dei baristi non hanno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 7 agosto 2021) Non tutti osservano scrupolosamente il Decreto del Premier Mariocirca l’obbligo del. I ribelli sono in tanti e non solo tra i ristoratori. Dal 6 agosto è entrato in vigore l’obbligo delper accedere ai tavoli interni di bar e ristoranti. Le proteste dei ristoratori e dei baristi non hanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

piccologabri : @Spartaculo1 @Luca_Mussati @FabioFZ3 prima siediti.... turistico....????. Ovvio che con chiusure ho xso di brutto, ma… - tradori : Effetto GreenCazz Parchi divertimento vuoti o quasi… - Maretta83348345 : RT @MicheleGuetta: Ancora qualche giorno per dare la possibilità agli esercenti di capire cosa rischiano a chiedere il lasciapassare nazist… - giudiiiiiiiii : @plums_the Io ho letto parchi tematici e di divertimento se non mi sbaglio - SonTommaso : Ma non erano la maggioranza? Centri commerciali semi deserti, parchi divertimento idem... Ed è solo l’inizio.… -

Ultime Notizie dalla rete : parchi divertimento Commercianti e ristoratori 'tenuti' a vigilare sul green pass dei clienti ... eventi e competizioni sportive musei, istituti e luoghi di cultura fiere e sagre convegni parchi di divertimento sale gioco e concorsi ...

Green pass Italia obbligatorio, multe e controlli: cosa c'è da sapere ... centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; - Sagre e fiere, convegni e congressi; - Centri termali, parchi tematici e di divertimento; - ...

I parchi divertimento alle prese con il green pass Linkiesta.it uuid : ce9418c4-f785-11eb-ad79-e21a80a79015 Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...

Alberghi e green pass, è confusione totale: dubbi e criticità degli operatori Da ieri è entrato in vigore l’obbligo di esibire la certificazione verde nelle attività ricettive. Con le varie disdette, è in arrivo un'altra mazzata per il settore ...

... eventi e competizioni sportive musei, istituti e luoghi di cultura fiere e sagre convegnidisale gioco e concorsi ...... centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; - Sagre e fiere, convegni e congressi; - Centri termali,tematici e di; - ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Da ieri è entrato in vigore l’obbligo di esibire la certificazione verde nelle attività ricettive. Con le varie disdette, è in arrivo un'altra mazzata per il settore ...