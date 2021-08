Huffpost weekend | tra ex storici | un libro romantico e una caponata da regina di N Moncalero

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 7 agosto 2021) Se pensate che la reunion tra Ben Affleck e JLo sia un segno anche per una vostra antica storia d’amore mai dimenticata, ricredetevi. Prendetevi del tempo e leggete cosa ha scritto in merito il Guardian. Hayley Quinn è un dating coach (sì, esistono veramente) e mette subito in chiaro: “Dopo 20 anni, non è più la stessa cosa. Le persone cambiano, sono diverse da come ce le ricordiamo. Si tratta di ricominciare tutto da capo, non di riprendere da dove ci si era interrotti”. Lopez e Affleck non sono l’unica coppia ad essersi riunita durante la pandemia. La ricerca del sito di incontri Match ha rilevato che un quarto delle persone è stato contattato da un ex durante il primo lockdown nel ...