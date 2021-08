Green Pass in vacanza per alberghi, eventi, trasporti, campeggi (Di sabato 7 agosto 2021) Dal 6 agosto scatta l’obbligo del Certificato verde Covid per accedere a diverse attività. Ma rimangono dubbi,e sfumature, su come interpretare le regole Leggi su ilsole24ore (Di sabato 7 agosto 2021) Dal 6 agosto scatta l’obbligo del Certificato verde Covid per accedere a diverse attività. Ma rimangono dubbi,e sfumature, su come interpretare le regole

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass: l'obbligo vale anche per i dipendenti? da ieri in vigore l' obbligo di esibire il Green Pass per l'ingresso a una serie di locali aperti al pubblico e per la partecipazione agli eventi. Il Governo è tornato giovedì a pronunciarsi sul tema con alcuni chiarimenti , ma non tutti i ...

Green pass,Meloni contro tutti: mazzate a Salvini, Silvio, Mattarella e Draghi 'Non sarà che scelgono l'obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?'. Lo ha detto, parlando del Green pass, la ledaer di FdI, Giorgia Meloni , in un'intervista a ' La Stampa '. Meloni è convinta che il governo non abbia il coraggio di assumersi responsabilità nel caso qualcosa andasse storto ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Pompei. Parco archeologico: da giovedì 12 visitabile il ‘Termopolio’, tavola calda di 2000 anni fa Non è necessaria la prenotazione. Invece, bisogna obbligatoriamente esibire il Green Pass. Contestualmente alla visita del Termopolio saranno previste visite straordinarie anche al cantiere della casa ...

Tamponi e Green Pass nei musei e parchi archeologici siciliani Favorire l’accesso nei luoghi della cultura siciliani, nel rispetto delle nuove normative anti Covid, anche a chi è sprovvisto di green pass. E’ questo il senso dell’iniziativa voluta dal governo Musu ...

