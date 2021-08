Giuseppe Conte eletto presidente del Movimento 5 Stelle Ma è davvero un plebiscito?

(Di sabato 7 agosto 2021) Sono 62.242 i voti favorevoli che hanno permesso adi diventare il nuovodel. L’exdel Consiglio ha ottenuto un risultato larghissimo, dato che i contrari alla sua presidenza del M5S sono stati solo 4.822. Il voto, avvenuto in modalità on-line sulla nuova piattaforma Skyvote, è stato confermato anche daldel Comitato di Garanzia del, Vito Crimi. “Visto il risultato e quanto prevede lo Statuto, proclamo primo...

All'indomani del voto che lo ha fatto presidente del Movimento 5 Stelle (con il 92,8% delle preferenze),inaugura la nuova l'investitura, "ottenuta da questa amplissima partecipazione degli iscritti", con una promessa: che non sarà utilizzata "a fini personali". "Voglio rafforzare le ...'Adesso è ufficiale:è il nuovo presidente del MoVimento 5 Stelle. Il grande risultato di ieri segna il completamento del nostro percorso di rifondazione. È stato un percorso complesso, durato più del ...Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 Stelle con il 92,8% delle preferenze. Dei 115.130 aventi diritto, hanno votato, nell'arco di 48 ore sulla piattaforma Skyvote, in 67.064: di qu ...Ieri sera è arrivata l'ufficialità di Conte Presidente del M5S. L'annuncio di Crimi e le prime parole del neo presidente in un video.