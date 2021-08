Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri a un passo dal podio (Di sabato 7 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Con 22.400 al nastro, e un 99.625 totale, Milena Baldassarri conclude al sesto posto la finale del concorso all - around di Ginnastica ritmica. Confermata la posizione ottenuta ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Con 22.400 al nastro, e un 99.625 totale,conclude al sesto posto la finale del concorso all - around di. Confermata la posizione ottenuta ...

