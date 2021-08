Gabbiano ruba panino a un bambino e viene ucciso con una pietra: in spiaggia a Capri scoppia una rissa, un ferito (Di sabato 7 agosto 2021) Uccide con una pietra un Gabbiano perché aveva rubato un panino ad un bambino e su una spiaggia di Capri scatta la rissa. Ad avere la peggio, con ben 25 punti di sutura alle gambe, chi è intervenuto ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) Uccide con unaunperché avevato unad une su unadiscatta la. Ad avere la peggio, con ben 25 punti di sutura alle gambe, chi è intervenuto ...

