Floridia, su sanzioni ai presidi in corso riflessione "Sulle sanzioni ai presidi è in corso una riflessione politica perchè da più parti sono arrivate perplessità ed è possibile che in fase emendativa il Parlamento proponga modifiche alla norma.

"Sulle sanzioni ai presidi è in corso una riflessione politica perchè da più parti sono arrivate ... A dirlo all'ANSA è la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia M5S. Sul Green pass, che ha ...

Conte capo: chi sale e chi scende nei Cinque Stelle - Poi Barbara Floridia , Maria Domenica Castellone , Davide Crippa, Alfonso Bonafede, Alessandra ... se può esserci un chiarimento con Conte , al di là delle sanzioni regolamentari, ben venga ". (...

Green pass, Floridia: malessere in scuole, circolare chiarirà. Supportare istituti, non ingolfarli "Il malessere" creato da alcuni aspetti del Green pass "c'è - è innegabile - ed è dato certamente da due fattori fondamentali: le sanzioni e la vaghezza della norma, che può generare confusione. Bisog ...

