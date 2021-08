Covid, in Sicilia tamponi gratis all’ingresso di parchi e musei (Di sabato 7 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Visite in sicurezza nei parchi archeologici e nei musei dell’Isola, dove, a chi è sprovvisto di green pass, la Regione dà la possibilità di effettuare un tampone antigenico gratuito con contestuale rilascio di carta verde valida 48 ore. E’ stato accolto con soddisfazione dagli utenti il servizio, che ha debuttato oggi e il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 7 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Visite in sicurezza neiarcheologici e neidell’Isola, dove, a chi è sprovvisto di green pass, la Regione dà la possibilità di effettuare un tampone antigenico gratuito con contestuale rilascio di carta verde valida 48 ore. E’ stato accolto con soddisfazione dagli utenti il servizio, che ha debuttato oggi e il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

SkyTG24 : Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - Agenzia_Ansa : Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. In crescita a… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Covid Covid, in Sicilia i positivi salgono a 13.411: 7 le vittime - messina_oggi : Covid, in Sicilia tamponi gratis all’ingresso di parchi e museiPALERMO (ITALPRESS) – Visite in sicurezza nei parchi… - BQuest_SHIPsCo_ : RT @Italpress: Covid, in Sicilia tamponi gratis all’ingresso di parchi e musei -