Calcio, il Brasile di Dani Alves supera la Spagna ai supplementari e bissa l’oro di Rio 2016 (Di sabato 7 agosto 2021) Il Brasile vince la medaglia d’oro nel torneo di Calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo bissando il trionfo di Rio 2016. Dani Alves e compagni hanno piegato la resistenza della Spagna ai tempi supplementari, grazie alla zampata di Malcom, imponendosi col punteggio di 2-1. Un trionfo cercato e meritato per i Vedeoro che si confermano campioni olimpici a cinque anni di distanza dall’ultimo incredibile successo. Avvio di partita abbastanza equilibrato, con ritmo non proprio altissimo. Il primo tentativo è di Dani Olmo che al 16? viene ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Ilvince la medaglia d’oro nel torneo dimaschile alle Olimpiadi di Tokyondo il trionfo di Rioe compagni hanno piegato la resistenza dellaai tempi, grazie alla zampata di Malcom, imponendosi col punteggio di 2-1. Un trionfo cercato e meritato per i Vedeoro che si confermano campioni olimpici a cinque anni di distanza dall’ultimo incredibile successo. Avvio di partita abbastanza equilibrato, con ritmo non proprio altissimo. Il primo tentativo è diOlmo che al 16? viene ...

