Il Mallorca ha sconfitto il Cagliari per 1-0, al termine del match valido come test amichevole. Primo tempo tutt'altro che positivo degli isolani, in difficoltà a causa del pressing offensivo degli avversari. Mboulà e Galvez hanno impegnato più e più volte Cragno, quest'ultimo strepitoso in determinate circostanze, seppur inerme sul finire del primo tempo. L'estremo difensore italiano, infatti, non ha potuto nulla sul tap-in a botta sicura di Rodriguez, tramutato in gol al 40?, a conclusione di un'azione manovrata ben amministrata dagli iberici. Nervosismo tra le fila del Cagliari, con Pavoletti ammonito ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari sconfitta Diretta/ Mallorca Cagliari (risultato 1 - 0) streaming video tv: Rodriguez nel 1°tempo Solo pochi giorno fa però il Mallorca è caduto sul campo dell'Huesca per 1 - 0: una sconfitta che pure Garcia oggi porterà a vendicare a spese del Cagliari. Diamo allora la parola al campo, via! (agg ...

Maiorca - Cagliari, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici Per il Cagliari sarà indubbiamente un test di livello: gli uomini di Semplici dovrebbero evitare la sconfitta in un match dal almeno un gol per parte. Le probabili formazioni di Maiorca - Cagliari ...

CAGLIARI, sconfitta in amichevole contro il Mallorca: Rodriguez in gol Sportface.it Cagliari, sconfitta in amichevole contro il Mallorca: Rodriguez in gol Il Mallorca ha sconfitto il Cagliari per 1-0, al termine del match valido come test amichevole. Primo tempo tutt'altro che positivo degli isolani, in difficoltà a causa del pressing offensivo degli av ...

Cagliari sconfitto a Maiorca: finisce 1-0 per i padroni di casa Sconfitta di misura per il Cagliari nell’amichevole alle Baleari contro il Maiorca, sfida valida per il trofeo Ciudad de Palma nonché test importante in vista dei primi impegni ufficiali (i rossoblù s ...

Solo pochi giorno fa però il Mallorca è caduto sul campo dell'Huesca per 1-0: una sconfitta che pure Garcia oggi porterà a vendicare a spese del Cagliari.