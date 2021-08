Ascolti tv 6 agosto 2021: la staffetta azzurra traina Rai2 in vetta. Sparisce Rai1 (Di sabato 7 agosto 2021) Ascolti tv: Il circolo degli anelli vince la serata davanti a Italia1 e Canale5 La storica vittoria della staffetta italiana nei 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo traina il programma Il circolo degli anelli su Rai2 in vetta alla classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 14,5% di share media con 1,936 milioni di tifosi collegati. In seconda posizione si piazza la serie tv Chicago PD su Italia1 con il 7,9% e 1,249 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo stesso telefilm aveva raccolto l’8,2% e 1,2 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Inès dell’anima mia si ... Leggi su tvzoom (Di sabato 7 agosto 2021)tv: Il circolo degli anelli vince la serata davanti a Italia1 e Canale5 La storica vittoria dellaitaliana nei 4×100 alle Olimpiadi di Tokyoil programma Il circolo degli anelli suinalla classifica deglitv delle reti generaliste, registrando il 14,5% di share media con 1,936 milioni di tifosi collegati. In seconda posizione si piazza la serie tv Chicago PD su Italia1 con il 7,9% e 1,249 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo stesso telefilm aveva raccolto l’8,2% e 1,2 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Inès dell’anima mia si ...

Advertising

winegogh_ : @Lestifrancesco ha detto che è stato “totalmente casuale” testuali parole ma io ora mi chiedo come fa ad essere cau… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 agosto 2021: la staffetta azzurra traina Rai2 in vetta. Sparisce Rai1. “Il circolo degli anelli” 14,5%… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 agosto 2021: la staffetta azzurra traina Rai2 in vetta. Sparisce Rai1. “Il circolo degli anelli” 14,5%… - fabiofabbretti : Ieri #ascoltitv record per Rai 2 con le gare di #Tokyo2020: dalle 8.48 alle 12.58 sta al 24.5% di share, dalle 13.3… - MondoTV241 : Ascolti TV di venerdì 6 agosto 2021: vincono le Olimpiadi, indietro Canzone Segreta e Ines, bene Chicago PD… -