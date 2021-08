Tutela dei minori e dei disabili, ENAC: respinta dal Tar Lazio richiesta di riesame Ryanair (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Il Tar del Lazio ha respinto la nuova richiesta di Ryanair, datata 5 agosto, con cui il vettore irlandese ha chiesto di posticipare all’8 settembre (data dell’udienza cautelare) il termine per adeguarsi al provvedimento di urgenza con cui l’ENAC ha disposto, a Tutela delle categorie di passeggeri piu` fragili del trasporto aereo, l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilita` ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. A darne notizia è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in una nota. Il Tar – spiega l’ENAC – ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Il Tar delha respinto la nuovadi, datata 5 agosto, con cui il vettore irlandese ha chiesto di posticipare all’8 settembre (data dell’udienza cautelare) il termine per adeguarsi al provvedimento di urgenza con cui l’ha disposto, adelle categorie di passeggeri piu` fragili del trasporto aereo, l’assegnazione gratuita dei posti a sedere ae a persone a mobilita` ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. A darne notizia è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in una nota. Il Tar – spiega l’– ha ...

Advertising

EnricoLetta : Per il futuro #MPS la nostra bussola ha 4 punti cardinali: tutela dei posti di lavoro, salvaguardia del marchio, ce… - CottarelliCPI : L'autorità lussemburghese per la tutela dei dati personali, applicando la normativa europea in materia, ha multato… - gennaromigliore : Afragola è la prima città in Campania a vietare il lavoro nei campi nelle ore più calde di agosto (12,30/16,30) ria… - Jammasrl : #Associazioni #Scommesse #bgc #Dugher #granbretagna Gran Bretagna, al via la nuova stagione calcistica: prosegue la… - itteler : RT @EnricoMichetti: Sui monopattini la situazione è ormai insostenibile. Ci vuole regolamentazione. Lo strumento in sé può essere utile, co… -