Tottenham, Kane attacca i tifosi: “Non mi sono mai rifiutato di allenarmi, torno domani” (Di venerdì 6 agosto 2021) “sono passati quasi dieci anni dal mio debutto con gli Spurs. Per ognuno di questi anni voi mi avete mostrato un amore totale e massimo supporto. Per questo mi fa male leggere alcuni commenti che sono stati pubblicati questa settimana, chiedendomi professionalità. Nonostante non entrerò nel dettaglio della situazione specifica, voglio chiarire che io non mi rifiuterei mai – e sottolineo mai – di allenarmi”. Lo ha scritto sui suoi social l’attaccante del Tottenham, Harry Kane, in risposta a chi lo ha accusato di non volersi allenare essendo a un passo dal trasferimento al Manchester City: ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) “passati quasi dieci anni dal mio debutto con gli Spurs. Per ognuno di questi anni voi mi avete mostrato un amore totale e massimo supporto. Per questo mi fa male leggere alcuni commenti chestati pubblicati questa settimana, chiedendomi professionalità. Nonostante non entrerò nel dettaglio della situazione specifica, voglio chiarire che io non mi rifiuterei mai – e sottolineo mai – di”. Lo ha scritto sui suoi social l’nte del, Harry, in risposta a chi lo ha accusato di non volersi allenare essendo a un passo dal trasferimento al Manchester City: ...

