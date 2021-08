Tokyo 2020 | ruggito atletica | 4×400 in finale con record italiano

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nel terzultimo giorno di gare ai Giochi dil’Italia si conferma in cima all’Olimpo della marcia 20km, grazie all’oro vinto dalla marciatrice pugliese Antonella Palmisano al termine della sua straordinaria gara chiusa in 1h29:12. E così, dopo il gradino più alto del podio raggiunto ieri dal marciatore Massimo Stano, l’argento vinto da Rizza nella canoa e i tre bronzi conquistati nel nuoto con Paltrinieri, nell’Omnium con Viviani e nel karate con Bottaro, il medagliere olimpico dell’Italia raggiunge quota 36 medaglie ufficiali. Ma grazie alla qualificazione del karateka Luigi Busà si profila all’orizzonte un’altra medaglia certa per l’Italia. Il ...