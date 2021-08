Spezia | Pecini | «Convinti della scelta fatta su Thiago Motta»

Advertising

Spezia_1906 : ?? 'Lo scambio #Ismajli-#Nikolaou definito entro oggi' ?? 'Negli ultimi giorni arriverà un giocatore di esperienza' ??… - cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Ismajli verso Empoli, Pecini scommette su Nikolaou - sportli26181512 : Atalanta, la decisione per Piccoli, Colley e Reca: Riccardo Pecini, l'uomo del mercato in casa Spezia, ha parlato c… - primocanale : Spezia: Estevez continua a giocare nell'Estudiantes, Pecini prova a riprenderlo - 1canalesport : Spezia: Estevez continua a giocare nell'Estudiantes, Pecini prova a riprenderlo -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Pecini

TUTTO mercato WEB

La- Potrebbe andare in porto entro pochi giorni la tripla operazione che vede protagonisteed Empoli.ha infatti deciso di puntare forte su Dimitris Nikolaou, greco classe 1998, protagonista dell'ultima stagione in B con i toscani con i quali aveva anche assaggiato la massima ...1 Riccardo, l'uomo del mercato in casa, ha parlato con l'agente del difensore dell'Atalanta Reca che avrebbe in ballo alcune pendenze reclamate e non liquidate dalla società. Congelato l'affare ...Calciomercato Inter, possibile svolta per l'erede di Lukaku: indizio in Serie A sul sostituto del belga in nerazzurro ...Riccardo Pecini, Chief Football Officer dello Spezia, ha fatto il punto sull’attuale situazione del club ligure: le sue parole Riccardo Pecini, dirigente dello Spezia, ha analizzato la situazione dell ...