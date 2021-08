Sinner si sbarazza di Johnson: è in semifinale a Washington (Di venerdì 6 agosto 2021) Jannik Sinner non si ferma. Dopo i risultati deludenti nelle ultime settimane, l'altoatesino raggiunge la semifinale nel 500 di Washington: ai successi contro Ruusuvuori e Korda, l'allievo di Riccardo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 agosto 2021) Janniknon si ferma. Dopo i risultati deludenti nelle ultime settimane, l'altoatesino raggiunge lanel 500 di: ai successi contro Ruusuvuori e Korda, l'allievo di Riccardo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sinner sbarazza Sinner si sbarazza di Johnson: è in semifinale a Washington La partita ? Sinner entra subito bene in campo, trovando buone sensazioni nei turni di battuta nonostante una bassa percentuale di prime in campo: solo il 48% nel primo set, ma con 13 punti su 14. L'...

Sinner si sbarazza di Johnson: è in semifinale a Washington La Gazzetta dello Sport Atp Kitzbuhel - Avanzano Cecchinato e Mager. Fuori Travaglia Due vittorie e una sconfitta. Questo il bilancio per il tennis azzurro sul mattone rosso di Kitzbuhel alla fine del day-2. Superano il taglio del primo turno Marco Cecchinato e Gianluca Mager, che si ...

