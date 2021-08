Si apre l’estate del Green pass: obbligatorio per docenti e studenti universitari | Tutte le novità: viaggi, eventi, musei, ristoranti (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Governo ha varato il decreto, scattano oggi venerdì 6 agosto le prime limitazioni. Gli insegnanti rimarranno senza stipendio dopo 5 giorni di assenza Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Governo ha varato il decreto, scattano oggi venerdì 6 agosto le prime limitazioni. Gli insegnanti rimarranno senza stipendio dopo 5 giorni di assenza

Advertising

ValerioIafrate : 2/2 che si apre e si chiude nello spazio di un’estate appena. Ci vorrà tempo per assorbirla questa delusione, enorm… - robb_zedef : domenica vado alla mia pezzeria preferita in assoluto che apre solo l'estate - enne_erre_ : @RadonNikodym @DebiruS @pocket_tra @V_Inadeguato @monacelt La Reggia apre alle 8:30. Secondo me manco ci siete mai… - ComuneSambo : ESTATE SAMBONIFACESE – EVENTI DI AGOSTO | Ecco il programma degli eventi di agosto dell’Estate Sambonifacese! Ques… - stebone97 : RT @OKCThunderIta: ?? RINNOVO IN VISTA ?? Con l'avvio della free agency si apre anche la possibilità di firmare l'estensione di Shai. Quali… -

Ultime Notizie dalla rete : apre l’estate Si apre l’estate del Green pass: obbligatorio per docenti e studenti universitari | Tutte le novità: viaggi, eventi, musei, ristoranti Il Secolo XIX