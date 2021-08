Sanremo 2022, Amadeus sarà il conduttore per la terza volta (Di venerdì 6 agosto 2021) Sanremo 2022, Amadeus fa il tris. sarà di nuovo lui il conduttore dell’edizione 2022 del Festival della Canzone Italiana. La notizia è arrivata a sorpresa dal Tg1. Amadeus condurrà il suo terzo Festival. La 72ma edizione che si svolgerà nel 2022 dall‘1 al 5 febbraio. La notizia è arrivata a sorpresa dall’edizione serale del Tg1. il presentatore reduce dalla storica conduzione del Sanremo senza spettatori causa Covid, aveva così dichiarato all’inizio di Luglio, durante una presentazione di Arena ’60 ’70 ’80 su Rai1. È un onore che mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)fa il tris.di nuovo lui ildell’edizionedel Festival della Canzone Italiana. La notizia è arrivata a sorpresa dal Tg1.condurrà il suo terzo Festival. La 72ma edizione che si svolgerà neldall‘1 al 5 febbraio. La notizia è arrivata a sorpresa dall’edizione serale del Tg1. il presentatore reduce dalla storica conduzione delsenza spettatori causa Covid, aveva così dichiarato all’inizio di Luglio, durante una presentazione di Arena ’60 ’70 ’80 su Rai1. È un onore che mi ...

