Rinnovo Insigne, De Laurentiis pronto a fare leva sulle vicende di Messi e Lukaku (Di venerdì 6 agosto 2021) Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Rinnovo di Lorenzo Insigne. Il Rinnovo del capitano è (al momento) la preoccupazione maggiore dei tifosi azzurri, e ciò che filtra dalle parti non rassicura. Marchetti ha commentato la situazione da un'altra prospettiva: "De Laurentiis farà leva sulle notizie relative a Leo Messi e Romelu Lukaku per spingere Insigne ad abbassare le pretese per l'ingaggio. Il clima è lo stesso he si respira all'estero, la situazione riguarda tutti. La speranza è che, come ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni suldi Lorenzo. Ildel capitano è (al momento) la preoccupazione maggiore dei tifosi azzurri, e ciò che filtra dalle parti non rassicura. Marchetti ha commentato la situazione da un'altra prospettiva: "Defarànotizie relative a Leoe Romeluper spingeread abbassare le pretese per l'ingaggio. Il clima è lo stesso he si respira all'estero, la situazione riguarda tutti. La speranza è che, come ...

