(Di venerdì 6 agosto 2021) La Nazionalecanadese entra nella storia. Dopo aver compiuto l’impresa eliminando le pluri-medagliate americane, campionesse del mondo in carica, le ragazze di coach Priestman hanno sconfitto la Svezia nella finalissima per la medaglia d’oro, diventando le nuove campionesse olimpiche. Si tratta del primo titolo olimpico delcanadese, che giunge dopo i due bronzi L'articolo

jacopopiotto : RT @BeghiniGiulia: La nazionale di calcio femminile canadese vince con l'oro olimpico con l'ultimo rigore calciato da Grosso. L'influenza… - CalcioFinanza : Rigore di Grosso, il Canada vince l'oro nel calcio femminile

All'International Stadium di Yokohama è calato il sipario sul torneo olimpico di calcio femminile. Il rettangolo verde giapponese è stato teatro della sfida per la medaglia d'oro tra la Svezia e il Canada, arrivate in fondo alla competizione. E' stata una finale Olimpica bellissima quella tra le nazionali di calcio femminili di Svezia e Canada, arrivate in fondo alla competizione.