Advertising

orizzontescuola : Recupero apprendimenti post Covid: dalla regione Lombardia 6 milioni di euro per gli studenti più in difficoltà -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero apprendimenti

Orizzonte Scuola

...è il modo per tornare a scuola in sicurezza abbiamo Inoltre un poderoso programma di Per intervenire sulle classi più numerose sostenere i ragazzi delle ultime classi neldi...Abbamo inoltre un poderoso programma per intervenire sulle classi piu numerose, sostenere in particolare i ragazzi delle ultime classi neldi, interventi per la messa in ...(ANSA) – ROMA, 06 AGO – "Crediamo che il Green pass per il personale scolastico sia un modo per tornare a scuola in sicurezza; sarà possibile anche presentare il tampone. Abbamo inoltre un poderoso pr ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Bollettino: 6.599 nuovi casi e 24 morti. Tasso positività 2,7%. LIVE ...