Prezzi calmierati tamponi: il nuovo listino con i costi per i test antigenici rapidi (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel corso della giornata di ieri, 5 agosto, è stato firmato il protocollo d’intesa volto a garantire la somministrazione dei test antigenici rapidi che consentirà l’emissione del green pass a prezzo calmierato, che avverrà tramite le farmacie aderenti. A comunicarlo è stato il commissario Figliuolo. Quest’ultimo ha infatti trovato un accordo con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. I Prezzi dei tamponi L’Ufficio del commissario Figliuolo ha spiegato che: “Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel corso della giornata di ieri, 5 agosto, è stato firmato il protocollo d’intesa volto a garantire la somministrazione deiche consentirà l’emissione del green pass a prezzo calmierato, che avverrà tramite le farmacie aderenti. A comunicarlo è stato il commissario Figliuolo. Quest’ultimo ha infatti trovato un accordo con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. IdeiL’Ufficio del commissario Figliuolo ha spiegato che: “Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del ...

Advertising

CorriereCitta : Prezzi calmierati tamponi: il nuovo listino con i costi per i test antigenici rapidi - 12ruoteinmovim : RT @DrGregHouse73: Ma i prezzi calmierati dei tamponi sono in vigore anche a Lampedusa? ?? - mludodc : RT @DrGregHouse73: Ma i prezzi calmierati dei tamponi sono in vigore anche a Lampedusa? ?? - rexumano : Qualcuno sa qualcosa dei prezzi calmierati dei tamponi.? - ElenaInvernizzi : RT @DrGregHouse73: Ma i prezzi calmierati dei tamponi sono in vigore anche a Lampedusa? ?? -