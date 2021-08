Politiche attive, Orlando accelera: riforma entro settembre (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha incontrato questa mattina gli Assessori regionali competenti in materia di Politiche del lavoro per fare il punto sulla riforma delle Politiche attive che si concretizzerà nel programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL. Lo rende noto l’Ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ricordando che nelle scorse settimane il contenuto del programma è stato oggetto di un tavolo tecnico con le Regioni, coordinato dal Commissario Straordinario dell’Anpal, Raffaele ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Il Ministro del Lavoro e dellesociali, Andrea, ha incontrato questa mattina gli Assessori regionali competenti in materia didel lavoro per fare il punto sulladelleche si concretizzerà nel programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL. Lo rende noto l’Ufficio stampa del Ministero del Lavoro e dellesociali ricordando che nelle scorse settimane il contenuto del programma è stato oggetto di un tavolo tecnico con le Regioni, coordinato dal Commissario Straordinario dell’Anpal, Raffaele ...

