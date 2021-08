Moto2 | risultati FP2 GP Stiria 2021 | Remy Gardner sale in cattedra davanti a Lowes e Luthi | bene Dalla Porta e Vietti

(Di venerdì 6 agosto 2021)(Red Bull KTM Ajo) ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della, decimo appuntamento del Mondiale di. L’australiano, leader della classifica generale, ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:29.244, precedendo per 107 millesimi il britannico di Sam(Kalex Elf Marc VDS) mentre al terzo posto si inserisce lo svizzero Thomas(Kalex Mandalika) a 130. Quarto crono per lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex Elf Marc VDS) a 171 millesimi, mentre al quinto posto troviamo il nostro ...

"È stata una decisione difficile ma credo che negli sport ifacciano la differenza. ... Penso che abbiamo un grande team die Moto3. Sarebbe stato affascinante ma ho deciso di no ......una decisione facile " ha aggiunto - ma bisogna comprendere che in tutti gli sport i... Erano ancora gli anni della Classe 500, oggi MotoGP, della 250, oggi, della 125, oggi Moto3. In ...Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. L'australiano, le ...Moto2: Completano il podio virtuale del pomeriggio di libere Sam Lowes e Thomas Luthi. Marco Bezzecchi termina 12° la sessione ma rimane il miglior pilota nella combinato ...