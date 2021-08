Milan, Ibrahimovic indiavolato e in via di guarigione: “Torno presto” (Di venerdì 6 agosto 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, pronto al riTorno in gruppo agli ordini di Stefano Pioli. Countdown per rivederlo in campo iniziato! Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Zlatan, attaccante del, pronto al riin gruppo agli ordini di Stefano Pioli. Countdown per rivederlo in campo iniziato!

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic sempre più vicino al rientro. Nelle prossime ore potrebbe cominciare a lavorare sul campo #Milan - AntoVitiello : #Giroud: “Un onore essere al #Milan, Sheva mi ha dato consigli. Fantastico giocare accanto a #Ibrahimovic, posso ad… - gab72boa : RT @PianetaMilan: @acmilan, @Ibra_official indiavolato e in via di guarigione: “Torno presto” #Ibrahimovic #Ibra #ACMilan #Milan #SempreMil… - PianetaMilan : @acmilan, @Ibra_official indiavolato e in via di guarigione: “Torno presto” #Ibrahimovic #Ibra #ACMilan #Milan… - TOSADORIDANIELA : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #6agosto 2011 a Pechino il #Milan alza la sua sesta Supercoppa Italiana battendo in rimonta l'Inter co… -