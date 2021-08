Mezzoldo, 7 positivi al Covid: 56 persone in quarantena in un rifugio (Di venerdì 6 agosto 2021) Bergamo - Allarme Coronavirus in un rifugio di Mezzoldo, nel Bergamasco: 56 persone sono in quarantena a seguito di 7 casi positivi riscontrati tra alcuni ospiti. Si tratta del rifugio 'Madonna delle ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 6 agosto 2021) Bergamo - Allarme Coronavirus in undi, nel Bergamasco: 56sono ina seguito di 7 casiriscontrati tra alcuni ospiti. Si tratta del'Madonna delle ...

