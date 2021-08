LIVE Sinner-Johnson 4-3, ATP Washington in DIRETTA: conferma il break l’altoatesino (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria di Sinner contro Korda 15-25 Perde malamente gli appoggi l’americano il cui dritto finisce in rete. 15-0 Seconda carica di Johnson, sbaglia la risposta il tennista nostrano. 5-3 Lungo l’attacco in back dell’americano. Tiene la battuta Sinner in un game crocevia del set. AD-40 Ace ad uscire di Sinner. 40-40 Dritto a sventaglio vincente di Sinner. 40-AD Lascia abbassare troppo la palla Sinner che sbaglia un rovescio fattibile. 40-40 Piedi dentro al campo arriva la risposta vincente con il rovescio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria dicontro Korda 15-25 Perde malamente gli appoggi l’americano il cui dritto finisce in rete. 15-0 Seconda carica di, sbaglia la risposta il tennista nostrano. 5-3 Lungo l’attacco in back dell’americano. Tiene la battutain un game crocevia del set. AD-40 Ace ad uscire di. 40-40 Dritto a sventaglio vincente di. 40-AD Lascia abbassare troppo la pallache sbaglia un rovescio fattibile. 40-40 Piedi dentro al campo arriva la risposta vincente con il rovescio di ...

