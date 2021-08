La Regione Lazio hackerata o semplicemente scassinata da un incauto che viaggiava sui siti porno? (Di venerdì 6 agosto 2021) Ma siamo su Black Mirror o su Scherzi a Parte? La tragedia della Regione Lazio, che balla su un ricatto, se poi è un ricatto, dopo essersi fatta bucare il suo sistema informatico di gestione dei dati, è una tragedia di uomini ridicoli: gente incapace di prevedere, di premunire, di capire. E, nello sfascio totale, di ammettere l’incompetenza. Succede quando la burocrazia è considerata il parcheggio dei raccomandati (destinati, in quanto tali, a trasformarsi subito in parassiti, perché i raccomandati si considerano unti dal signore delle tessere e a lui solo rendono conto), succede quando una classe dirigente è composta da soggetti nella ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Ma siamo su Black Mirror o su Scherzi a Parte? La tragedia della, che balla su un ricatto, se poi è un ricatto, dopo essersi fatta bucare il suo sistema informatico di gestione dei dati, è una tragedia di uomini ridicoli: gente incapace di prevedere, di premunire, di capire. E, nello sfascio totale, di ammettere l’incompetenza. Succede quando la burocrazia è considerata il parcheggio dei raccomandati (destinati, in quanto tali, a trasformarsi subito in paras, perché i raccomandati si considerano unti dal signore delle tessere e a lui solo rendono conto), succede quando una classe dirigente è composta da soggetti nella ...

lastknight : Quanto è costato il 'piano di Disaster Recovery' che palesemente non ha funzionato nella Regione #Lazio? Almeno 3,4… - Agenzia_Ansa : Il sistema di prenotazione vaccinale della Regione Lazio è di nuovo attivo. A comunicarlo il governatore Zingaretti… - Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - Jammasrl : #Associazioni #AttualitàSX #chiacchio #lazio Giochi, Chiacchio ( Giocare Legale): ‘’Soddisfazione per scelta Region… - ErmesMoras1 : RT @ilgiornale: Nel pieno dell'attacco che ha colpito la Regione il consiglio regionale ha votato l'aumento delle pensioni per chi in passa… -