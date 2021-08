Il sottosegretario leghista Durigon | ' No a Falcone e Borsellino | il parco deve tornare a chiamarsi Mussolini'

(Di venerdì 6 agosto 2021) Togliere l'intitolazione di una Giovannie Paolo, pera chiamarlo '' come qualche decennio fa. È la proposta di Claudio...

leggo.it

Poi le parole delche hanno fatto scoppiare la polemica: ' Questa è la storia di ... Il riferimento delè all'attuale sindaco uscente Damiano Coletta , che ha deciso di togliere ...Ma dal Bolsonaro italiano ancora non arrivano commenti di condanna a questa malsana idea delClaudio Durigon. "IlDurigon, plenipotenziario della Lega a Latina, vuole ...Il sottosegretario leghista all'economia culla i nostalgici e vuole ripristinare a Latina la vecchia intitolazione al fratello del duce Arnaldo ...La proposta di dedicare ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, un parco in memoria di Falcone e Borsellino non è che l’ultima imbarazzante ...