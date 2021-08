Grottaminarda, non risponde ai vicini, scatta l’allarme: 76enne morta in casa (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda ha effettuato un soccorso ad una donna di 76 anni in via Alessandro Manzoni, sempre a Grottaminarda, perché non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. Una volta saliti con la scala al secondo piano dell’edificio, ed entrati in casa attraverso un balcone, purtroppo è stato rinvenuto il corpo della donna privo di vita. I sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento diha effettuato un soccorso ad una donna di 76 anni in via Alessandro Manzoni, sempre a, perché nonva più ai ripetuti richiami di parenti e. Una volta saliti con la scala al secondo piano dell’edificio, ed entrati inattraverso un balcone, purtroppo è stato rinvenuto il corpo della donna privo di vita. I sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

