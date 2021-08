Green Pass obbligatorio: dalla scuola ai trasporti pubblici la data entro quale bisogna averlo (Di venerdì 6 agosto 2021) Ci siamo, il Green Pass è diventato obbligatorio, ma sarà scaglionato: ecco quando dovremo esibirlo nei luoghi pubblici, a scuola e nei trasporti. Green Pass obbligatorio (foto Adobestock)Ci siamo, da oggi 6 agosto il certificato verde dovrà essere mostrato per entrare nei ristoranti al chiuso, per accedere ad alcuni luoghi pubblici come cinema o per entrare ai concerti ed eventi. Inoltre sarà richiesto all’entrata di palestre e piscine. Dovremo dunque abituarci a portare con noi questo documento, affiancato alla carta ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Ci siamo, ilè diventato, ma sarà scaglionato: ecco quando dovremo esibirlo nei luoghi, ae nei(foto Adobestock)Ci siamo, da oggi 6 agosto il certificato verde dovrà essere mostrato per entrare nei ristoranti al chiuso, per accedere ad alcuni luoghicome cinema o per entrare ai concerti ed eventi. Inoltre sarà richiesto all’entrata di palestre e piscine. Dovremo dunque abituarci a portare con noi questo documento, affiancato alla carta ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - OttaviDeborah : RT @fattoquotidiano: Green pass, Giovannini: “Sugli aerei sì e sui treni regionali no? Difficile controllare. Stiamo pensando di montare fi… - news_mondo_h24 : Green Pass obbligatorio a scuola e all’Università: le nuove regole -