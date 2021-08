Green pass obbligatorio da oggi. Il nodo dei controlli affidati ai gestori (Di venerdì 6 agosto 2021) Certificato verde obbligatorio dagli spettacoli ai ristoranti al chiuso. Sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l'obbligo del Green pass a dover verificare il possesso di idonea certificazione Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 6 agosto 2021) Certificato verdedagli spettacoli ai ristoranti al chiuso. Sono i titolari o idei servizi e delle attività per i quali è introdotto l'obbligo dela dover verificare il possesso di idonea certificazione

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, il calendario di quando entrano in vigore nuove regole per scuole e trasporti Da oggi scattano le nuove regole con bar e ristoranti pronti al controllo . La certificazione verde sarà poi obbligatoria per il personale scolastico e per l'accesso ai mezzi per viaggi di lunga ...

VerificaC19: tutte le domande e le risposte sull'app Da oggi, venerdì 6 agosto 2021, l'app VerificaC19 sarà fedele compagna quotidiana per milioni di esercenti, ristoratori e gestori delle attività per le quali è previsto l'obbligo del Green Pass . Abbiamo già descritto il suo funzionamento , garantito anche in modalità offline a patto di connettere il dispositivo a Internet almeno una volta ogni 24 ore, così come le misure di ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Gelmini: “Green pass per evitare lockdown”/ “Stanziato un mld di euro per la scuola” La ministra degli affari regionali, Mariastella Gelmini, intervistata stamane dal programma di Canale 5, Morning News: “Non vogliamo più tornare a chiudere il paese – si parla del Green Pass – nessuno ...

Green pass obbligatorio per scuola, università e trasporti: tutte le novità del nuovo decreto Covid Dal primo settembre scatteranno ulteriori misure che allargheranno l’obbligo del green pass anche al personale scolastico e universitario e ...

