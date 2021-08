Francia | parte la Ligue 1 | Monaco - Nantes 1 - 1

Advertising

GiovanniCalcara : Burkina Faso: la Corte europea dei diritti dell'uomo sospende l'estradizione di François Compaoré da parte della Fr… - Antimosj7 : @Glongari Capra argentina arrosto da qualche parte in Francia? - marbaz63 : RT @ZiaLulli1: insisto: ma non stiamo, noi informazione, sovrarappresentando un po' troppo le proteste contro i #GreenPass ? Per dire, ieri… - rosario51276288 : @FilippoTortu Alla faccia di tutti i denigratori dell’Italia a tutti i personaggi e giornalisti ( tipo Travaglio) c… - NikeSkywalker : RT @CasadelsoleTv: Anche ieri, giovedi 5 luglio, una vastissima parte del popolo francese è sceso in piazza a protestare in modo spontaneo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia parte

Comincia con un pareggio con gol la Ligue 1 2021 - 2022 in. Nell'anticipo della prima giornata del massimo campionato transalpino il Monaco pareggia in casa con il Nantes 1 - 1. Gol di Martins al 14', pari di Castelletto al 42' . 6 agosto 2021Il primo campionato in Europa ad aprire le danze è la Ligue 1 in. Questa sera l'anticipo Monaco - Nantes dà inizio alla stagione 2021/2022 , nella quale il Psgcome favoritissimo per la vittoria finale. Lo scorso anno i parigini si sono arresi ...MONACO (FRANCIA) - Solo un pareggio per la prima partita della nuova stagione della Ligue 1, Monaco e Nantes non vanno oltre l'1-1. Al 14' Gelson Martins sblocca per la squadra di Kovac, al 42' però C ...Comincia con un pareggio con gol la Ligue 1 2021-2022 in Francia. Nell'anticipo della prima giornata del massimo campionato transalpino il Monaco pareggia in casa con il Nantes 1-1. Gol di Martins al ...