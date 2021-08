Foggia, il Comune sciolto per mafia: non ci saranno elezioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Comune di Foggia è stato sciolto per mafia, ieri sera l’ufficialità, come riporta la fonte Sky Tg24. Comune di Foggia sciolto per mafia: l’ufficialità ieri sera A Foggia il Comune è stato sciolto per mafia dopo le indagini portate avanti in questi mesi. Le indagini hanno sottolineato la presenza “di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata”, per questo il Comune di Foggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Ildiè statoper, ieri sera l’ufficialità, come riporta la fonte Sky Tg24.diper: l’ufficialità ieri sera Ailè statoperdopo le indagini portate avanti in questi mesi. Le indagini hanno sottolineato la presenza “di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata”, per questo ildi...

