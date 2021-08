Docenti ed ATA, chi non si vaccina dovrà fare circa 100 tamponi in un anno scolastico. Spesa, dai 2 ai 4mila euro (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri il Governo ha anticipato i contenuti del Decreto per il rientro a scuola che prevede il Green Pass per varcare la soglia dell'istituto scolastico presso il quale si lavora. Nessun obbligo vaccinale, ma sarà obbligatorio dimostrare di non essere veicolo di trasmissione del virus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri il Governo ha anticipato i contenuti del Decreto per il rientro a scuola che prevede il Green Pass per varcare la soglia dell'istitutopresso il quale si lavora. Nessun obbligole, ma sarà obbligatorio dimostrare di non essere veicolo di trasmissione del virus. L'articolo .

