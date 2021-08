Del Piero e la corsa scudetto: 'Juve favorita se...' (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA - Alessandro Del Piero ha detto la sua sulla corsa al titolo nel prossimo campionato di Serie A : " Per quanto riguarda la lotta scudetto, io metterei l'Inter in pole perché ha vinto nella scorsa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA - Alessandro Delha detto la sua sullaal titolo nel prossimo campionato di Serie A : " Per quanto riguarda la lotta, io metterei l'Inter in pole perché ha vinto nella s...

Advertising

SkySport : Del Piero commenta l'addio di Messi al Barça Alle 23:00 su Sky Sport 24 ? #SkySport #SkyCalciomercato #Messi… - fede936 : RT @tatanka_h: Nel giorno in cui Messi lascia il Barcellona, ricordiamo la Febbre Messi di inizio 2009, con tutto il mondo che non parlava… - tripalosky99 : RT @tatanka_h: Nel giorno in cui Messi lascia il Barcellona, ricordiamo la Febbre Messi di inizio 2009, con tutto il mondo che non parlava… - Ruben537162351 : RT @tatanka_h: Nel giorno in cui Messi lascia il Barcellona, ricordiamo la Febbre Messi di inizio 2009, con tutto il mondo che non parlava… - sportli26181512 : Del Piero e la corsa scudetto: 'Juve favorita se...': Le dichiarazioni dell'ex giocatore bianconero sulla lotta al… -