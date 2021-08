Coyote cerca di attaccare una donna sola in spiaggia | due pescatori raggiungono la riva per salvarla

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dueal largo hanno sentito le urla disperate di una, in balia di unda diversi minuti: sono riusciti a raggiungere laper allontanare l’animale e aiutarla Una coppia diha tratto in salvo una, su unadel Massachusetts, che per ben 10 minuti ha tenuto a bada L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coyote cerca

NewNotizie

Marcy Sterlis era a Race Point Beach a Provincetown, nel Massachusetts, quando poco prima di mezzogiorno ha visto ile da quel momento ha avuto inizio un incubo . 'Mi sono seduta per ...... autrice anche di, pubblicato in Italia da Flashbook Edizioni e Void e Liquor & Cigarettes ... È la prima volta che Apollo accarezza il corpo di uomo edi trattare Phi con ogni riguardo ...È davvero impossibile non ricordarla nel cast de ‘Le Ragazze del Coyote Ugly': sono trascorsi 21 anni, eccola oggi: resterete di stucco.Yorkshire terrier coraggioso salva una bambina di 10 anni dall’attacco di un coyote mentre erano a passeggio per il quartiere. Yorkshire coraggioso salva una bambina di 10 anni dall’attacco di un coyo ...