Covid, De Luca: "Io non avrei dubbi, rendere vaccinazione obbligatoria"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – "Prendiamoci queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all'infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta facebook. 

SCUOLE – "Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli, oggi è una priorità, e bisogna farli andare in ...

