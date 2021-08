Costantino Vitagliano ritrova l’amore | ancora Uomini e Donne di mezzo!

(Di venerdì 6 agosto 2021)forse ha trovato un nuovo amore e c’entra di nuovo, il programma che gli ha regalato la popolarità. Ma ecco di chi si tratta.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

stato uno dei tronisti più amati di sempre nella storia di Uomini e Donne. Si, parliamo proprio di, che nella famosa trasmissione di Maria De Filippi è approdato nel 2003. E proprio grazie alla trasmissione ha conosciuto Alessandra Pierelli, con cui vive una appassionata ...Nuova fidanzata per. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo da qualche tempo l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe legato a Irene Casartelli. Modella e influencer 34enne, anche lei è ...Costantino Vitagliano è stato il primo vero protagonista delle dinamiche di Uomini e Donne così come lo conosciamo oggi. Nel programma di Maria De Filippi lui ha corteggiato Lucia, la prima tronista, ...Finita la storia con la modella russa Luba Mushtuk, Costantino Vitagliano ha una nuova fidanzata. E anche lei è una ex di Uomini e Donne ...