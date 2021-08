Bordeaux vs Clermont | pronostico e probabili formazioni

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilaffronterà domenica la neopromossain Ligue 1, con gli ospiti che cercano di iniziare bene la loro prima stagione nella massima serie francese. La partitavssi gioca domenica 8 agosto 2021 alle ore 15. Il, nel frattempo, punterà a migliorare il 12° posto della scorsa stagione. Come si presentano le due squadre prima divs? Dopo aver terminato nella metà superiore per 12 delle 13 stagioni tra il 2005 e il 2018, tre quarti successivi nella metà inferiore rappresentano una grave flessione nello status ...

Reduci da settimane complicate,e Angers sono attesi da match insidiosi. Il neopromossoFoot sembra pronto a mettersi in mostra, così come il Racing Strasburgo, che ha consegnato la ......00 - Lione - Brest (Sky Sport Football) Ore 21:00 - Troyes - Paris Saint - Germain (Sky Sport Football, Sky Sport Uno) DOMENICA 8 AGOSTO Ore 13:00 - Rennes - Lens Ore 15:00 -Ore ...Quattro partite della prima giornata di Ligue 1 sono in programma domenica alle ore 15: le analizziamo nel dettaglio.Ecco il programma della 1\^ giornata di campionato. Venerdì 6 agosto. Monaco-Nantes, ore 21, in diretta su Sky Sport Football. Sabato 7 agosto. Lione-Brest, ore 17, in diretta su ...